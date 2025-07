Sanitäter-Pärchen rettete in Wien Familienvater das Leben

Ein Sanitäter-Pärchen hat in Wien einem Familienvater am Weg zur Geburtstagsfeier seiner Tochter das Leben gerettet. Die Helfer wurden nach dem Herzkreislaufstillstand des 55-Jährigen Anfang der Woche über die Lebensretter-App alarmiert und schritten unverzüglich zur Tat. "Wir haben uns sofort auf den Weg gemacht und waren in weniger als einer Minute beim Patienten", erzählte Sanitäter Julian laut Aussendung der Wiener Berufsrettung .

Der 55-Jährige saß am Montag mit seiner Frau im Auto als er gegen 17 Uhr bei der Kreuzung Linzer Straße und Zehetnergasse in Penzing einen Herzinfarkt erlitt. In weiterer Folge hörte sein Herz zu schlagen auf, wie die APA berichtet. Die Ehefrau stoppte das Fahrzeug und wählte den Notruf.

Handys schlugen Alarm - Pärchen rannte zu Einsatzort

Die 20 Jahre alte Franziska, die ehrenamtlich beim Samariterbund Wien im Einsatz ist, und ihr 30 Jahre alter Verlobter Julian, der seit fünf Jahren als Notfallsanitäter (NKI) bei der Berufsrettung Wien arbeitet und zuvor beim Rettungsdienst in Niederösterreich war, befanden sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung in der Nähe der Kreuzung. Gleichzeitig schlugen ihre Handys Alarm und sie rannten zum Einsatzort.