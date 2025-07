Als ein Meidlinger Pensionist seinen Lebensretter fand

Genau genommen bis zum Mai dieses Jahres, als Formanek im KURIER von der „Lebensretter-App“ erzählte und wie diese registrierte Ersthelfer im Umkreis von 400 Metern in Notfällen informiert. „Ein Freund las den Artikel und dachte sofort an meine Geschichte“, erinnert sich Veres.

Der 69-Jährige nahm Kontakt mit der Berufsrettung auf. Am 1. Juli war es schließlich so weit, Veres traf in der Zentrale in der Radetzkystraße seinen Retter. In Anwesenheit seiner Frau Margit, die damals beim Heurigen ebenfalls dabei war, nahmen die Emotionen rasch überhand: „Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Es sollte mehr junge Männer wie Sie geben. Ohne Ihren Einsatz...“, brachte der 69-Jährige noch heraus, ehe ihm die Stimme versagte. „Ohne Sie würde mein Mann heute nicht hier stehen“, beendete seine Frau unter Tränen den Satz.