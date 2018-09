Wien: Parksheriff von zwei Unbekannten verprügelt

Ein Parksheriff ist am Freitagvormittag nach dem Ausstellen eines Strafzettels wegen Falschparkens von zwei Unbekannten verprügelt worden. Den Tätern gelang die Flucht, die Fahndung nach den Männern läuft, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

Das Parkraumüberwachungsorgan hatte in der Rüdengasse einen Strafzettel an einem geparkten Fahrzeug hinterlegt, als ein 40 bis 50 Jahre alter Mann - offenbar der Autobesitzer - auf ihn zustürmte und die Rücknahme der Strafe verlangte. Als der Parksheriff sich weigerte, wurde er bespuckt und getreten. Ein zweiter, 30 bis 35 Jahre alter Mann kam dann noch dem Angreifer zu Hilfe und versetzte dem 51-Jährigen einen heftigen Fußtritt gegen den Hals. Danach stiegen die beiden Unbekannten in das Auto und fuhren davon. Der Verletzte konnten seinen Dienst nicht fortsetzen.