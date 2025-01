Warum es jetzt 34 Millionen Euro für die Wildtierforschung am Wilhelminenberg gibt

Auch das Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung (KLIVV) ist am Wilhelminenberg untergebracht.

Das Wolfsmonitoring aus ganz Österreich läuft etwa über die Labore des Instituts für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) der Veterinärmedizinischen Universität Wien . Geforscht wird außerdem an der Auswirkung des Klimawandels auf Wildtiere und dazu, wie man den Lebensraum für diese erhalten kann. „Letztendlich geht es um die Gesundheit des Menschen“, sagt Institutsleiterin Claudia Bieber . „Ohne Natur können Menschen schließlich nicht überleben.“

So schön die Arbeitsumgebung dort auch ist, so in die Jahre gekommen ist die Infrastruktur. Im denkmalgeschützten Gebäude des FIWI sind Rohre desolat, manche Sanitäranlagen könnten nicht mehr genutzt werden, erzählt Bieber.

34 Millionen Euro

Das wird nun aber geändert, für die Sanierung von Bestandsgebäuden und die Errichtung eines Neubaus werden über 34 Millionen Euro investiert, wie das Wissenschaftsministerium dem KURIER mitteilt. „Aktuelle Herausforderungen in Bezug auf Umwelt, Klima und Ökosystem können nur mit exzellenter Forschung und bester Forschungsinfrastruktur gemeistert werden“, erklärt Wissenschaftsminister Martin Polaschek die Hintergründe der Investition. „Mit unserem Bauprojekt am Wilhelminenberg setzen wir genau dafür internationale Maßstäbe.“

Man schaffe ein wichtiges Fundament für nachhaltigen Natur- und Artenschutz in Österreich.