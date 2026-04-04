Überfall

Raub in Wien: Statt Paket sah Pensionist eine Waffe vor sich

Ein Pensionist wurde in Wien-Ottakring in seiner Wohnung überfallen und leicht verletzt.
04.04.2026, 13:47

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Das Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs leuchtet hell.

Ein 74-jähriger Pensionist ist am Donnerstag in Wien-Ottakring Opfer eines Raubüberfalls in seiner Wohnung geworden.

Der Mann hatte eine Paketzustellung erwartet und öffnete deshalb zur Mittagszeit im Bezirksteil Neulerchenfeld die Tür. Laut Polizei nutzte der Täter diese Situation, um sich Zutritt zu verschaffen. Er bedrohte den Pensionisten mit einer vermutlich echten Faustfeuerwaffe und drängte ihn zurück in die Wohnung.

Dort schlug der Räuber dem 74-Jährigen auf den Kopf. Anschließend riss er ihm eine Goldkette vom Hals und forderte weiteren Schmuck sowie Bargeld.

Der Pensionist übergab zwei Goldringe und sein gesamtes Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Der Wert der Beute dürfte eine mittlere vierstellige Summe betragen.

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Das Opfer begab sich selbst zur nächsten Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ottakring Blaulicht
kurier.at, Agenturen, PEKO  | 

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