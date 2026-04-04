Raub in Wien: Statt Paket sah Pensionist eine Waffe vor sich

Ein 74-jähriger Pensionist ist am Donnerstag in Wien-Ottakring Opfer eines Raubüberfalls in seiner Wohnung geworden.

Der Mann hatte eine Paketzustellung erwartet und öffnete deshalb zur Mittagszeit im Bezirksteil Neulerchenfeld die Tür. Laut Polizei nutzte der Täter diese Situation, um sich Zutritt zu verschaffen. Er bedrohte den Pensionisten mit einer vermutlich echten Faustfeuerwaffe und drängte ihn zurück in die Wohnung.