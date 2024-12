Wien-Ottakring: 69-Jährige bedrohte Ehemann mit Messer

Eine 69-jährige Frau hat am Mittwoch ihren 73-jährigen Ehemann bei einem Streit mit einem Messer bedroht.

Mann konnte flüchten

Der Mann flüchtete unverletzt aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Ottakring und verständigte die Polizei. Mit Unterstützung durch die Sondereinheit WEGA wurde die Österreicherin in der Wohnung festgenommen, berichtete die Polizei heute, Donnerstag, in einer Aussendung. Ein Alkovortest ergab 1,16 Promille.

Die Beamtinnen und Beamten stellten das Messer im Stiegenhaus sicher. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.