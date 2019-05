EU-Wahl: ÖVP siegt auch in Wien, aber SPÖ hält ihre Hochburg

Konstant sind die Parteipräferenzen nach Bezirken: Die SPÖ ist in elf der 23 Bezirken die stimmenstärkste Partei – und zwar in jenen zehn Bezirken, in denen sie auch bei der vergangenen EU-Wahl voran lag, sowie zusätzlich in Margareten. Margareten wanderte damit von den Grünen an die Sozialdemokratie.

Die Grünen liegen damit noch in jenen neun Bezirken voran, in denen sie auch 2014 gewinnen konnten. Die ÖVP erringt (erneut) in ihren drei traditionellen Hochburgen den ersten Platz: in der Inneren Stadt, in Hietzing und in Döbling.

Die FPÖ und Neos sind in keinem Bezirk die stimmenstärkste Partei. Ihre drei besten Bezirksergebnisse fahren die Neos übrigens in jenen drei Bezirken ein, in denen die ÖVP voran liegt. Am stärksten sind die Pinken in der Inneren Stadt mit 14,3 Prozent der Stimmen.

Die FPÖ schneidet am besten in Simmering ab, wo sie derzeit auch den Bezirksvorsteher stellt. Sie erlangt hier 25,3 Prozent der Stimmen.

Höhere Beteiligung

Wie auch in den anderen acht Bundesländern ist die Wahlbeteiligung klar gestiegen, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. 47 Prozent der Wiener haben ihre Stimme abgegeben. Das sind knapp 545.000 Menschen – und 3,8 Prozent mehr als im Jahr 2014. Bundesweit lag die Wahlbeteiligung aktuell bei 58,6 Prozent.