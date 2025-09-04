Umgestalteter Naschmarkt steht kurz vor der Eröffnung

Der Naschmarkt-Parkplatz bei der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse soll zur grünen Parklandschaft werden, doch noch dröhnen auf der Baustelle die Presslufthammer.

Die Umgestaltung wurde viele Jahre verschoben, auch wegen Protesten gegen die geplante Markthalle, die nun "Marktraum" heißt.

Jetzt sind die Arbeiten im ersten Bauabschnitt fast abgeschlossen, um wie geplant im Herbst zu eröffnen: "Mitte September wird es einen entsprechenden Medientermin und auch ein Fest für die AnrainerInnen geben", erklärt Martin Jank, Geschäftsführer Wiener Gewässer Management, auf KURIER-Anfrage.