23-Jähriger nach zwei Messerstichen in Wien festgenommen

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, zwei Personen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Messer verletzt zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag, teilte die Polizei mit. Anschließend schlief der Verdächtige in einer Garage unweit vom zweiten Tatort, wo Anrainer auf ihn aufmerksam wurden und die Polizei verständigten.

Im ersten Fall soll der Beschuldigte das spätere Opfer im Bereich Vogelweidpark nach einem Joint gefragt haben. Als dieses verneinte, soll es zum Messerstich gekommen sein. Der schwer verletzte Mann wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Zweite Auseinandersetzung

Wenige Stunden später soll der 23-Jährige in der Denglergasse erneut eine Person im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt haben. Das zweite Opfer erlitt oberflächliche Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

In den Morgenstunden wurde der in einer Garage schlafende Tatverdächtige von herbeigerufenen Beamten wiedererkannt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Aufgrund des beeinträchtigten Zustandes des Beschuldigten war eine Vernehmung bisher nicht möglich.