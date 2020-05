Messerattacke auf Familienvater

Ein Vater, der mit seinen beiden Kindern am Samstagabend in der Schnellbahnstation Handelskai unterwegs war, wurde dort Opfer jugendlicher Messerstecher.

Der 39-jährige Mann wollte am Bahnsteig telefonieren, und bat eine lautstarke Gruppe Jugendlicher um Mäßigung. Einer der Angesprochenen schlug ihm daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Wiener flüchtete mit seinen beiden Kindern den Bahnsteig entlang in Richtung Maria Restituta Platz – verfolgt von den rabiaten Jugendlichen.

Am Ausgang zum Vorplatz der Schnellbahnstation wurden die Flüchtenden eingeholt, und es kam neuerlich zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die entsetzten Kinder mussten mitansehen, wie ihr Vater niedergeschlagen wurde. Er hatte zwar versucht, sich mit einem Gürtel zu wehren, ging aber gegen die Übermacht zu Boden. Dem wehrlos am Boden liegenden Mann wurden dann zwei Messerstiche in den Oberschenkel versetzt. Anschließend flüchteten die Gewalttäter.