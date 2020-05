Kindesmissbrauch: Opfer melden sich

Vor wenigen Wochen vertraute sich ein Mädchen seinen Eltern an – die brachten die Ermittlungen gegen den bisher unbescholtenen Mann aus der Donaustadt ins Rollen. „Relativ schnell haben sich weitere Opfer gefunden“, sagt Polizei-Pressesprecher Thomas Keiblinger. „Der Missbrauch hat sich jeweils über mehrere Jahre gezogen.“ Zumindest drei Mädchen soll der Verdächtige missbraucht haben. Am 7. Oktober klickten in seiner Wohnung die Handschellen. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler kinderpornografisches Material – sowohl Bilder aus auch Videos.

Der 43-jährige Beschuldigte ist laut Polizei teilweise geständig. Durch die Veröffentlichung des Fotos erhofft sich die Polizei weitere Hinweise.