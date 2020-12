Wien-Margareten: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

In der Fendigasse in Wien-Margareten ertappten die Streifenpolizisten der Besatzung "Emil 101" am Dienstagabend einen mutmaßlichen Dieb. Ein 33-jähriger Österreicher soll dort versucht haben, ein Fahrradschloss aufzubrechen.

Die Polizisten nahmen den Verdächtigen gegen 20 Uhr fest. Der Mann soll keinen Widerstand geleistet haben, aber die Polizisten fanden bei ihm 57 Tabletten. Es soll sich um Ersatzdrogen gehandelt haben.

