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Wien

Fahndung: Betagtes Ehepaar in Margareten ausgeraubt und verletzt

Der 92-jährige Ehemann wurde von dem unbekannten Räuber verletzt. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen.
19.07.2026, 12:20

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Samstagabend wurde die Polizei gegen 21.30 Uhr wegen eines Raubes am Margaretengürtel alarmiert. Dort trafen die Beamten auf ein betagtes Ehepaar. Der 92-jährige Mann wies eine blutende Kopfverletzung auf und wurde von seiner 90-jährigen Ehefrau versorgt.

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Nach Angaben der beiden hatte der 92-Jährige gerade das Haustor aufgesperrt, als er plötzlich von hinten einen Schlag gegen den Kopf erhielt. Der Mann stürzte zu Boden. In diesem Moment riss der bislang unbekannte Täter der 90-Jährigen die Handtasche von der Schulter und flüchtete anschließend über den Innenhof des Mehrparteienhauses.

In der Handtasche befanden sich Bargeld sowie ein Ausweis. Der verletzte 92-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Gesucht wird nach einem männlichen Tatverdächtigen: circa 185 cm groß, mit dunklen Haaren und etwa 17 bis 18 Jahre alt.
Die Ermittlungen sind im Gange. Personen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können (auch anonym), werden ersucht, sich bei jeder Polizeiinspektion zu melden.

Margareten Blaulicht
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