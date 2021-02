Wien-Margareten: Bruder wegen Einkaufsgutscheinen mit Messer bedroht

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden in der Nacht auf Montag alarmiert, weil eine Person angab, in der Wiedner Hauptstraße mit einem Messer bedroht worden zu sein. Am Einsatzort öffnete ein 23-Jähriger die Tür, den die Beamten als Tatverdächtigen identifizierten.

Nach genauerer Nachfrage stellte sich heraus, dass er seinen 16-jährigen Bruder bedroht haben soll, um Einkaufsgutscheine zu erhalten. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten unter anderem mutmaßliches Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Suchtmittel sicher.

Der Verdächtige wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

