Ein Mann soll am Samstagnachmittag in der Schulgasse in Wien-Währing aus seinem Fenster mehrere Glasflaschen in Richtung einer Baustelle geworfen haben. Außerdem, so der Verwurf, bedrohte er zwei Arbeiter mit zwei Messern. Polizisten brachten den 26-jährigen Afghanen dazu, freiwillig aus seiner Wohnung zu kommen. Er wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Exekutive am Sonntag.