Wien: Mann von befreundetem Paar attackiert und beraubt

Ein gemeinsamer Abend mit angeblichen Freunden endete für einen 69-jährigen Mann bei der Polizei. Er soll nämlich von seinen Bekannten verprügelt und ausgeraubt worden sein. Die Verdächtigen sind in Haft.

Freitagabend betrat ein im Gesicht blutender Österreicher die Polizeiinspektion Storchengasse und gab an, von einem Freund mit einem Teleskopschlagstock geschlagen worden zu sein. Anschließend hätte ihm dieser sein Auto, sein Handy und Bargeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich geraubt.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das gestohlene Auto in der Hadikgasse in Fahrtrichtung A1 wahrgenommen werden. Als der Mann am Steuer die Polizei bemerkte, gab er Gas und flüchtete auf die A1 in Richtung Westen. In Pressbaum gelang es der Polizei, den Lenker anzuhalten. Im Auto entdeckten die Beamten den Teleskopschlagstock, einen Schlagring, eine geringe Menge Cannabis sowie Amphetamin. Auch das Handy des Opfers wurde sichergestellt. Nur vom Geld fehlte jede Spur.