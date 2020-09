Wien: Mann schießt Handy auf Gäste eines Schanigartens

Gäste eines Lokals am Franz-Josefs-Kai beobachteten am Mittwochabend einen Mann, der illegal Müll entsorgen wollte. Polizisten sprachen den 30-Jährigen darauf an und wollten seinen Ausweis sehen. Daraufhin dürfte der Mann ausgerastet sein: Laut Polizeibericht soll er die Beamten attackiert haben und sein Handy in Richtung der Gäste im Schanigarten geschleudert haben.

Niemand verletzt

"Durch das Wurfgeschoß, welches in Kopfhöhe über die Personengruppe flog, ist niemand verletzt worden", heißt es im Bericht. Der Kongolese versuchte sich noch der Amtshandlung am Franz-Josef-Kai zu entziehen, wurde aber festgenommen, nachdem er zwei Polizisten verletzt hatte. Eine Polizistin konnte den Dienst nicht weiter versehen, ein weiterer Beamter ist unbestimmten Grades verletzt worden. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.