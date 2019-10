Wien-Liesing: Jugendliche Räuber schlugen Opfer zwei Zähne aus

Zuerst in der Anton Baumgartner Straße, dann in der Schlimekgasse in Wien-Liesing fanden am Montag zwischen 13 und 14 Uhr zwei Raubüberfälle statt. Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um mehrere, derzeit unbekannte Jugendliche handeln.

Beim ersten Überfall wurde ein 15-jähriges Opfer von einem männlichen und zwei weiblichen Tätern attackiert. Dem Jugendlichen wurden zwei Zähne ausgeschlagen und seine Kopfhörer geraubt.