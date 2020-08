Wien-Liesing: Frau geht mit Messer auf Mann los

Am Mittwochabend soll eine Frau in Wien-Liesing ihren Mann in der Küche mit einem Messer angegriffen und an der Schulter schwer verletzt haben. Der Attacke dürfte ein Ehestreit vorausgegangen sein, heißt es von der Polizei. Worum es dabei ging, ist laut Polizeisprecher Paul Eidenberger noch nicht bekannt.

Die 28-jährige Ukrainerin wurde noch in der Wohnung in der Atzgersdorfer Straße vorübergehend festgenommen. Der 31-jährige Mann wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegenüber der Frau sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot aus.