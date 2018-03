Wien: Letztes Frühstück im Café Drechsler

Tablettweise werden Schnittlauchsemmeln, Räucherlachs und Spiegeleier aus der Küche getragen, wie eine große Parade zum Abschied. Es ist Sonntagmittag am letzten Öffnungstag des legendären Café Drechsler am Wiener Naschmarkt.

„Ich bin traurig und wehmütig – und verkatert von gestern Abend“, sagt Miriam Brownstone und ihr Vater nickt zustimmend. So kurz vor der Schließung verbringt die Wienerin fast jede freie Minute im Drechsler. Wenn auf jemanden die Bezeichnung Stammgast zutrifft, dann aus sie. Schon ihr Papa aß vor 55 Jahren zum ersten Mal im Drechsler, aufgewachsen ist sie ganz in der Nähe. „Ich habe noch den alten Herrn Drechsler gesehen, wie er in der Früh die Espressi zum Naschmarkt gebracht hat“, erinnert sie sich. Für Brownstone schließt nun ihr verlängertes Wohnzimmer. Den neuen Inhabern – das Lokal soll von Koch Niko Kölbl und Benjamin Weidinger neu eröffnet werden – will sie keine Stammkundschaft versprechen.