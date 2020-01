Wien-Leopoldstadt: Vier Verletzte bei Kellerbrand

Vier Menschen sind durch Rauchgase bei einem Kellerbrand in einer Wohnhausanlage in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt am Montagabend verletzt worden. 40 Personen wurden - zum Teil mittels Drehleiter - in Sicherheit gebracht, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

Der Brand brach aus ungeklärter Ursache im Keller der Anlage aus. Der Rauch breitete sich dann rasch in drei Stiegenhäuser aus, wodurch zahlreiche Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Einige flüchteten in Panik ins Freie.