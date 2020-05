Wiener erstach Ehefrau und beging Selbstmord

Kurz vor fünf Uhr mussten Dienstagfrüh die Ärzte im AKH den Kampf um das Leben von Jozefina S., 55, aufgeben. Die Wienerin mit slowakischen Wurzeln erlag ihren mehrfachen Stich- und Schnittverletzungen. Zugefügt durch ihren Mann Milan S. (62).

Zu diesem Zeitpunkt lag der 62-Jährige bereits tot in der Wohnung des Paares in der Steingasse in Wien-Landstraße. Denn kurz nach der Messerattacke muss sich Milan S. an einem Türstock der gepflegten Altbauwohnung erhängt haben. Polizisten schnitten ihn – nach der Wohnungsöffnung – vom Rahmen ab, Reanimationsversuche verliefen negativ.