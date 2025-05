„Der 30er auf der Landstraßer Hauptstraße muss kommen!“

Für den Profi-Alltagsradler, ein junger Mann Anfang 30, die Hose in die Socken gestrickt, der an der Ampel wartet, ist das kein Problem. Auch ohne Radweg fährt er mutig Richtung Wien Mitte. Nicht ganz am Rand, eher in der Fahrbahnmitte: „Auf die parkenden Autos muss man aufpassen.“