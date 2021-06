Wien-Landstraße: 27-Jähriger soll nach Rauferei Polizisten attackiert haben

In der Nacht auf Freitag soll es am Schwarzenbergplatz zu einer Rauferei zwischen einem 27-jährigen Kroaten und einem 18-jährigen Österreicher gekommen sein. Alarmierte Polizisten konnten die Kontrahenten voneinander trennen. Der Ältere soll in Folge aber die Beamten attackiert haben und wurde deshalb festgenommen.

Im Arrestbereich griff der Tatverdächtige einen weiteren Polizisten an. Die Beamten konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Beide Beteiligten wurden wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung angezeigt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte allerdings eine Behandlung durch die Wiener Berufsrettung ab.

