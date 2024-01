Wien: Künstler zeichnen ihren psychischen Krankheiten

Auch Julian Nemec nimmt mit seinem Werk "Weltenverschlinger" an der Ausstellung in der Galerie Amerling Haus teil. "In meiner Schulzeit habe ich Mobbing- und auch Gewalterfahrungen gemacht. Ich bin depressiv geworden, das hat sich dann auch zu einer Sozialphobie entwickelt", erzählte der 32-Jährige.

Teilweise musste Nemec auch Kurse abbrechen, weil er es nicht aushielt, mit anderen Menschen in einem Raum zu sein. Am schlimmsten für ihn seien Kommentare wie "Die Sozialphobie sieht man dir ja gar nicht an". "Wenn Menschen solche Dinge sagen, ist es oft gut gemeint, kann dann aber nach hinten losgehen. Ich ziehe mich dann nur noch weiter zurück", schilderte der 32-Jährige. Malen hilft ihm, im Moment zu sein. "Ich höre dabei gern Bob Marley oder melodische Soundtracks, dann fließt meine Kreativität."

Kunst muss für Nemec dabei nicht immer eine Bedeutung haben.