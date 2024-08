Neue Regeln in Wien: Konzerte dürfen länger laut bleiben

In Wien waren Veranstalter zuletzt wiederholt mit Beschwerden von Anrainern konfrontiert worden, die sich über die Beschallung durch Open-Air-Gigs mokierten. Wellen schlugen vor allem die Turbulenzen rund um die Arena . Wickel mit den Bewohnern neuer Wohntürme mündeten dort letztendlich in der Anschaffung einer neuen Soundanlage , die den Schall auf dem Gelände bündelt.

Ist dies der Fall, dürfen sie laut Entwurf jedenfalls weiter betrieben werden, auch wenn Wohnbebauung heranrückt - sofern es nicht zu einer Gesundheitsgefährdung kommt, wie man betont. Die Regelung gilt nicht für historische Objekte, die erst seit vergleichsweise kurzer Zeit entsprechend bespielt werden. Das betrifft etwa die Metastadt in Stadlau . Dort handelt es sich um ein ehemaliges Fabrikareal , in dem seit ein paar Jahren auch Konzerte stattfinden.

Vorgesehen ist weiters, dass in Zukunft bis 23.00 Uhr in derselben Lautstärke konzertiert werden darf. Bisher musste um 22.00 Uhr hier geringfügig leiser gedreht werden, wie man im Rathaus betont. Voraussetzung ist jedoch, dass die reguläre Sperrstunde zuvor von 22.00 auf 23.00 Uhr erstreckt wurde - was etwa in der Metastadt kürzlich rückgängig gemacht wurde, wie der Veranstalter beklagte.

Erhöhung der Sicherheitsanforderungen

Deutlich erhöht werden die Anforderungen in Sachen Sicherheit. Unabhängig von Bestrebungen zur Terrorbekämpfung - die in die Zuständigkeit des Bundes fällt - sollen in Wien Besucherinnen und Besucher besser vor Belästigungen und Übergriffen geschützt werden. Konkret müssen in Clubs und bei Konzerten die Veranstalter in Zukunft ab 300 Gästen ein Awarenesskonzept vorlegen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen wie Tanzfläche oder Stehplätze vor der Bühne, Alkoholausschank oder ein Ende nach 21.00 Uhr gegeben sind.