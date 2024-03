Sicher im Club: Das Loft in Wien bietet ein eigenes Awareness-Team

Gerade von weiblichen Personen werde das Angebot sehr gut angenommen. „Ich finde, es gibt einem vor allem als Frau ein sichereres Gefühl beim Feiern und man muss nicht ständig besorgt sein“, sagt eine Besucherin.

Teams der Stadt

Im Grunde genommen sind Awareness-Teams in der Stadt nichts Neues. Neben privaten Teams, wie dem des Loft, stellt auch die Stadt Wien seit 2021 Awareness-Mitarbeiterinnen ein. Diese patrouillieren während der Sommermonate an öffentlichen Plätzen und Orten. Im vergangenen Jahr zum Beispiel waren jeweils drei Teams, bestehend aus je vier Personen, zwischen Juni und September freitags, samstags und vor Feiertagen von 19 bis 4 Uhr unter anderem am Karlsplatz, am Donaukanal sowie an Plätzen entlang des Rings im Einsatz.