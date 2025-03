Gemma pumpen: Wien baut seinen Überflutungsschutz aus

Von außen wirkt das Gebäude am Ufer der Neuen Donau eher unscheinbar. Doch es beherbergt das Herzstück der Wiener Kanalisation: das Pumpwerk Donauinsel . Schon heute ist es eines der größten und leistungsfähigsten Abwasserpumpwerke Europas. An einem trockenen Tag werden von hier aus zwischen 600 und 2.000 Liter Abwasser aus dem 21. und 22. Bezirk unter der Donau hindurch zur Kläranlage Simmering transportiert.

Investition in Sicherheit

„Mit der Investition in das Pumpwerk Donauinsel erhöhen wir die Abflusskapazität bei Regen und schaffen so mehr Sicherheit für die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt“, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bei der Präsentation des Projekts am Mittwoch, an der neben Neos-Wien-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner auch Georg Papai und Ernst Nevrivy (beide SPÖ) teilnahmen – „die zwei Bezirkschefs des benachbarten Festlandes“, wie sie der Wien-Kanal-Direktor vorstellte.

Acht Millionen Euro werden in das Projekt investiert, das auch eine klimafreundliche Renovierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes vorsieht: eine thermische Sanierung, Photovoltaik und Dachbegrünung sowie die Umstellung von Ölheizung auf Wärmepumpe.