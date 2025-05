Jugendstrafanstalt Münnichplatz wird nach Vorfällen geprüft

In dem Bericht wird darüber hinaus ein Mitarbeiter der Justizanstalt zitiert, der beklagt, dass die jugendlichen Insassen von den Beamten nur schwer in Schach gehalten werden könnten.

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Lausch, selbst noch zum Teil als Justizwachebeamter beschäftigt, kritisiert die Zustände in Simmering. In der Josefstadt hätte die Betreuung der Jugendlichen wesentlich besser funktioniert, ist er überzeugt. Die Investitionen in Simmering waren ein "Schuss in den Ofen", kritisiert er die frühere Justizministerin der Grünen.