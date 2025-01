Jugendstrafvollzug: Neue Einrichtung in Wien-Simmering in Betrieb

Nachdem 2023 beschlossen wurde, dass die Justizanstalt (JA) Gerasdorf keine männlichen jugendlichen Straftäter mehr aufnimmt, sollte zeitnahe eine neue, auf den Jugendstrafvollzug spezialisierte und an die JA Wien-Simmering angebundene Einrichtung am Standort Münnichplatz geschaffen werden. Die für Juli 2024 geplante Inbetriebnahme verzögerte sich, aber vor kurzem haben die ersten Häftlinge ihre Zellen am Münnichplatz bezogen, teilte das Justizministerium am Wochenende mit.

"Mit der schrittweisen Besiedelung des neuen Standortes Wien-Münnichplatz mit jugendlichen Insassen konnte mit 13. Jänner begonnen werden", hieß es auf APA-Anfrage. Parallel hätten die Bauarbeiten am Verwaltungstrakt begonnen. Das Besetzungsverfahren für die Leitungsfunktionen der neuen JA sei im Laufen.