Wiener soll Ex-Freundin und Tochter mit Waffe bedroht haben

Ein 32-jähriger Wiener soll in der Nacht auf Sonntag, gegen 0.45 Uhr, in der Wohnung seiner 43-jährigen Ex-Freundin in Margareten diese wie auch deren 20-jährige Tochter mit einer Waffe mit dem Umbringen bedroht haben. Anschließend sei er zu seiner neuen Freundin gefahren. Die Ex-Partnerin wählte den Notruf. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten rückten mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) aus und nahmen den Mann vorläufig fest.