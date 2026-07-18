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18-Jähriger nach Messerstichen in Wien festgenommen
Der 18-Jährige soll einen Mann in der Wiener Innenstadt verletzt haben. Er wurde von der WEGA festgenommen.
Freitagnacht gegen 23.45 Uhr soll ein 18-Jähriger einem 20-Jährigen am Morzinplatz mit einem Klappmesser im Hüftbereich eine Stichwunde zugefügt haben. Zeugen verständigten den Polizeinotruf. Beamte der WEGA trafen rasch am Einsatzort ein und hielten den mutmaßlichen Täter an.
Polizisten der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage nahmen den 18-jährigen Österreicher vorläufig fest. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt, nachdem der Tatverdächtige versucht hatte, es unauffällig zu entsorgen.
Der 20-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Motiv der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Vernehmung des 18-jährigen Tatverdächtigen steht noch aus.
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