Wien: Industrie sucht Mitarbeiter

Unerwartete Job-Chancen bietet derzeit der Wiener Arbeitsmarkt: Trotz der alarmierenden Zahl von 91.908 gemeldeten Arbeitslosen (24.787 sind zusätzlich in Schulungen) gibt es positive Signale aus der Industrie. Laut Spartenobmann Stefan Ehrlich-Adám werden in den 170 Wiener Industriebetrieben mit derzeit 55.000 Mitarbeitern dringend 1550 neue Arbeitskräfte benötigt. Die Jobs sollen zusätzlich entstehen und die Produktion in Wien sichern.

Besonders gefragt sind Lehrlinge, Facharbeiter, HTL-Absolventen und solche aus technischen FH-Studien. Aber auch 840 Akademiker sollen in den nächsten Jahren Jobs bekommen: Gesucht sind Absolventen der Studienrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau und Mechatronik und einige Betriebswirte.