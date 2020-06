Honig, Hektik, Punsch in Herzform

Die schmalen, geschmückten Gässchen, denen man eine gewisse Romantik nicht absprechen kann, tragen ihren Teil dazu bei. Ein paar Meter die kopfsteingepflasterte Straße entlang finden Besucher den Stand von Josef Stich, seines Zeichens Imker. Ein Beruf, der bei so einem Namen fast schon vorgezeichnet war. Mit zwölf Jahren fing er jedenfalls seinen ersten Bienenschwarm und seit zwölf verkauft Stich am Spittelberg verschiedenste Sorten Honig, Met und selbst gezogene Wachskerzen.

Dank der relativ milden Temperaturen ist Stich derzeit noch in Lodenjanker gehüllt. Aber auch kältere Tage machen dem erprobten Standler nichts. Einen Heizkörper gibt es in seinem Stand jedenfalls nicht. ("Da ist man sonst auf den Beinen gegrillt und am Oberkörper erfroren.") Ein bisschen mehr Kälte wäre aber nicht schlecht, meint Stich. Nicht so sehr wegen der Kunden, die es bei winterlichen Temperaturen vermehrt zum Adventmarkt treibt, sondern wegen seiner Bienen. Denn die brauchen eine ordentliche Winterruhe.