Stemmeisen, Rohrzange: Einweisung nach Angriff auf 13-Jährige

Ein 48-Jähriger ist am Donnerstag vom Landesgericht Wien zeitlich unbefristet in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Er hatte unter dem maßgeblichen Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung am 1. Dezember 2025 drei Personen in Wien-Hietzing mit einer Rohrzange und einem Stemmeisen attackiert. Das jüngste Opfer war ein 13 Jahre altes Mädchen. Die Unterbringung des zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähigen Mannes ist rechtskräftig.

Wie der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann einem Schöffensenat erläuterte, wurde der 48-Jährige erstmals 1998 wegen Schizophrenie behandelt. Jahrelanger Cannabis-Konsum in Verbindung mit Alkoholmissbrauch hatten sein gesundheitliches Befinden verschlechtert: "Diese Mischung ist Hirngift." Zuletzt konsumierte der infolge seiner psychischen Erkrankung nicht mehr arbeitsfähige Mann - er bezieht eine Invaliditätspension - Crystal Meth und verschiedene Opiate. Die Medikamente hatte er dagegen abgesetzt.

Am 1. Dezember trieb sich der 48-Jährige seit dem frühen Morgen auf der Hietzinger Hauptstraße herum, weil es ihn aufgrund seiner schizoaffektiven Psychose nicht mehr in seiner Wohnung hielt. Er fühlte sich dort nicht sicher, weshalb er sich mit der massiven Zange und dem Stemmeisen "bewaffnet" hatte, um sich gegen vermeintliche Verfolger zur Wehr setzen zu können.

Jogger, Kind und Passant attackiert

Als ein Jogger an ihm vorbeilief, schlug er mit beiden Werkzeugen unvermittelt in Richtung des Kopfes des Sportlers. Dieser konnte die Schläge abwehren, indem er den linken Unterarm schützend vor sein Haupt hielt. Ein starker Bluterguss und Prellungen am Arm waren die Folge.