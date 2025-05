Wien: Wo wohnungslosen Müttern und ihren Kindern geolfen wird

Wenn sie dann im Haus Luise sind, geht es zunächst darum, dass die Frauen wieder "in die Selbstwirksamkeit kommen. Sie haben ihr ganzes Leben lang gehört, was sie nicht können. Wir wollen ihnen zeigen, was sie können", sagt Ferner-Unger. Bis zu 250 Platzanfragen gibt es hier im Jahr.

Laut aktueller EU-Statistik sind in Österreich derzeit 276.000 Frauen von Armut betroffen. 79.000 Kinder wachsen in Armut auf. Mehr als ein Drittel aller Ein-Eltern-Haushalte ist in Österreich armutsgefährdet. „Die Zahlen decken sich mit den Beobachtungen aus unseren Einrichtungen. In unserer Sozialberatungsstelle in Wien haben wir allein im Vorjahr 16.500 Personen unterstützt – 55 Prozent von ihnen waren Frauen“, sagt Schwertner.

Sein Appell an die Regierung angesichts geplanter Einsparungen im Sozialbereich: „Wir verstehen, dass der Schuldenberg abgebaut werden muss – aber es darf kein Sparen auf dem Rücken von armutsbetroffenen Müttern und ihren Kindern geben.“

Den Kontakt zum Haus Luise hat E. nie abreißen lassen. „Ich weiß, dass mir hier nichts passieren kann und ich immer guten Rat bekomme.“ Sie lebt heute gemeinsam mit ihrer Tochter in einer Wohnung. „Ich bin glücklich.“