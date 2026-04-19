Vorwürfe: Wiener Frauenarzt von ÖGK angezeigt

Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte ist eine zentrale Voraussetzung für den Behandlungserfolg, da es genauere Diagnosen ermöglicht und Ängste reduziert. Fühlen sich Patientinnen und Patienten nicht gut betreut, kann das verheerende Konsequenzen haben – wie der Fall eines umstrittenen Wiener Gynäkologen zeigt.

Dem Arzt werde laut einem Bericht des ORF Wien von zahlreichen Patientinnen vorgeworfen, unethisches Verhalten an den Tag gelegt zu sowie Doppelabrechnungen durchgeführt zu haben. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) soll dem Arzt nun den Kassenvertrag Ende Juni kündigen wollen. Der Arzt habe Einspruch eingelegt. Nun wurde bekannt: Gegen den betroffenen Gynäkologen wurde im März auch Anzeige erstattet.