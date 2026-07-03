Eigene Großmutter bestohlen: Enkel in Wien festgenommen

Ein 48-Jähriger konnte am 30. Juni festgenommen werden. Er steht im Verdacht, als Erwachsenenvertreter seiner 92-jährigen Großmutter rund 11.000 Euro veruntreut zu haben. Der Fall wurde vom Ermittlungsbereich Wirtschaft des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Rottenschlager, nach umfangreichen Ermittlungen geklärt. Ausbleibende Pflegezahlungen brachten den Stein ins Rollen.

Aufgedeckt wurde der Fall, nachdem Zahlungen notwendiger Pflegeutensilien für die 92-Jährige ausblieben. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 48-Jährige das Vermögen seiner Großmutter für eigene Zwecke verwendete. Polizei lockte Verdächtigen ins Landeskriminalamt Der Tatzeitraum wird von der Polizei mit 1. Dezember 2023 bis 31. Dezember 2024 angegeben. Da sich der Österreicher nur selten an seiner Wohnadresse aufhielt und Ladungen nicht nachkam, nahmen die Ermittler telefonisch Kontakt mit ihm auf und teilten ihm mit, dass ihm ein wichtiges Schriftstück persönlich zugestellt werden müsse.