Immer der Nase nach: Wie Wien riecht

„Da fäults“

Spezifisch für Wien ist zunächst die Feststellung, dass der Grat zwischen Geruch und Geruchsbelästigung ein schmaler ist. Viel präsenter als die Freude über die Düfte der Stadt ist der Ärger über ihren Gestank.

Für die miserable Ausdünstung hat das Wienerische manch feine sprachliche Note parat. Geht einem etwas nicht unter die Nase, dann echauffiert man sich mit einem sehr deftigen Da fäults. Herleiten lässt sich der Ausdruck demonstrativen Naserümpfens vom faulenden Unrat.

Gleichwertig im Wiener Pfui-Ranking wäre noch Da miachtelts (hochdeutsch und weit weniger gefühlvoll formuliert: „Also, die Geruchsbildung hier ist gar nicht gut“).

Typisch Wien ist jedenfalls der leicht modrige Geruch vom trüben Wasser der Donau respektive der Alten Donau. Dieser ist wohl auch auf die darin lebende Flora und Fauna zurückzuführen. Je nach eigener Befindlichkeit wird er als angenehm oder unangenehm wahrgenommen.

Der Donaukanal erinnert uns wiederum (früher mehr als heute) an seine kanalisierende Funktion in der Stadt, worauf Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen und Joesi Prokopetz auf ihrer 1979 erschienenen LP „Schaffnerlos“ nebenbei und doch so genial aufmerksam machten.

Vom Menschen gemacht ist auch das lokale Odium von zwei Wiener Traditionsbetrieben. So atmet man bei bestimmten Wetterlagen auch in den Bezirken innerhalb des Gürtels die geröstete Schokolade des Hernalser Waffelherstellers oder aber das Malz der Ottakringer Brauerei.

Nur lokal riechbar und auch nicht wienspezifisch: das Kerosin am Flughafen in Schwechat und das Benzin an mancher Hauptverkehrsader oder die Hundstrümmerl-Ansammlungen in Wiener Parkanlagen.

Echt Wien ist indes der Geruch nach frisch Verdautem, speziell im Hochsommer – in Form von Rossknödeln auf dem Kopfsteinpflaster der Innenstadt beziehungsweise in der Spanischen Hofreitschule.

Einprägsam ist in Wien auch die spezielle olfaktorische Mischung aus Tabak und gedrucktem Wort in den Trafiken der Stadt.