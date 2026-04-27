Wiener Gemeinderat bekräftigte Haltung gegen Kernenergie

Zum 13. Gemeinderat in dieser Legislaturperiode sind die Wiener Gemeinderätinnen und Gemeinderäte am Montagvormittag zusammengetreten. Die Themen waren weit gefasst, von Sportförderung bis hin zur Lobau-Schnellstraße. Eingebracht wurde auch eine Resolution gegen Kernenergie.

Damit bekräftigt die Stadt ihre ablehnende Haltung zur Kernenergie. Die Bundesregierung wird mittels dieser Resolution ersucht, sich weiterhin gegen eine Einstufung der Kernenergie als nachhaltige Investition im Rahmen europäischer Finanzierungsinstrumente auszusprechen. Die Resolution wurde nicht nur von allen im Stadtparlament vertretenen Parteien - also SPÖ, NEOS, FPÖ, Grüne und ÖVP - unterstützt, sie war auch via Allparteienantrag gemeinsam eingebracht worden.

Kinder, Integration, Sport

In der ab 9 Uhr begonnenen „Fragestunde“ ging es unter anderem um die Kindergärten. Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) erklärte, dass der Kinderbetreuungsverein Abendstern mittlerweile das missbräuchlich verwendete Fördergeld (490.000 Euro, der KURIER hat berichtet) zurückbezahlt habe. Außerdem erklärte Emmerling, dass die Kostensätze der städtischen Kindergärten pro Jahr durchschnittlich bei 13.500 Euro liegen. Bei privaten Trägern lägen die Kosten bei 9.090 Euro. In den städtischen Kindergärten gebe es aber mehr Integrationsgruppen und heilpädagogische Gruppen, zudem gebe es hier aufgrund des Gehaltsschemas der Stadt Wien höhere Personalkosten, so Emmerling.

Über das Thema Integration wurde anschließend in der „Aktuellen Stunde“ debattiert. Kritik an der Stadt kam von der FPÖ und der ÖVP. Etwa dafür, dass der Integrationsmonitor „längst vorliegen“ müsse, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer (ÖVP). Sie ortete ein „Totalversagen“.