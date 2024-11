Wilde Flucht: Lenker ohne Führerschein nach Verfolgungsjagd gestoppt

Gegen 22 Uhr wurden am Sonntag Beamte in der Brigittenau auf ein Fahrzeug aufmerksam, das die Südportalstraße entlang raste. Die Beamten aktivierten Blaulicht und Folgetonhorn und nahmen die Verfolgung auf.

"In weiterer Folge kam es zu mehreren Verwaltungsübertretungen durch den Lenker", gab die Polizei in einer Aussendung bekannt. Im Bereich des Welthandelsplatzes in der Leopoldstadt konnte der 20-jährige Rumäne schließlich angehalten werden.

Lenker ohne Führerschein

Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige keinen Führerschein besitzt.