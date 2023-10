Wienerin von Lebensgefährten geschlagen und mit dem Umbringen bedroht

Eine Wienerin (58) soll während ihrer rund einmonatigen Beziehung von ihrem Lebensgefährten ständig geschlagen, sexuell missbraucht sowie mit dem Umbringen bedroht worden sein. Am Freitag wurde der 55-jährige Rumäne in Margareten festgenommen und am Samstag in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei.

Ebenfalls am Freitag eskalierte ein Streit nach Handgreiflichkeiten zwischen einem in Scheidung lebenden Wiener Paar: Der 41-Jährige soll die 39-Jährige telefonisch mit dem Umbringen bedroht haben, weshalb der Mann in der Nacht auf Samstag festgenommen wurde, berichtete die Polizei.

Wegen älterer Vorfälle bestand gegen den 41-Jährigen bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Dennoch wurde er am Freitagabend in seiner Wohnung in Favoriten von der 39-Jährigen aufgesucht, wo es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem nordmazedonischen Paar kam. Beide wurden in eine Polizeiinspektion gebracht und beide wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.