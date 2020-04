Wien: Frau bei Brand ums Leben gekommen

In den frühen Morgenstunden gab es Alarm bei der Berufsfeuerwehr Wien. Um 4.30 Uhr rückte ein Einsatztrupp zu einem Zimmberbrand in Wien Alsergrund in der Alexander-Nehr-Gasse aus.

Weil die Wohnungstüre so massiv war, mussten die Einsatzkräfte sich einen anderen Weg suchen, um die Flammen zu löschen. Über einer Drehleiter der Feuerwehr wurde eine Löschleitung zur Dachterasse gelegt. Über die Balkontüre löschte ein Atemschutztrupp den Brand.

Bei dem Einsatz wurde eine leblose Frau in der Wohnung aufgefunden, für sie kam jede Hilfe zu spät, hieß es in der Aussendung.

Keine weiteren Verletzten

Die Flammen griffen nicht auf andere Teile des Wohnhauses über, die Auswirkungen blieben auf die Wohnung, in der der Brand entstand, beschränkt. Es gab keine weiteren Verletzten. Noch während dem Löscheinsatz hat die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien die Ermittlung aufgenommen.