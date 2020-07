FPÖ wirbt mit Zeitungsente

Dschihadist

Terrorgefahr

All das ändert nichts an Karims Ruf, ein gefährlicherzu sein. Die Nachrede hält sich hartnäckig, seit das GratisblattHeutemit einem Bericht über eine vermeintliche Terror-Zelle eineZeitungsente produziert hat. Ein ängstlicher Exekutor, der einen Säbel und eine schwarze Flagge in Abdallas Wohnung erblickt hatte, löste Terroralarm aus. 60 Polizisten stürmten daraufhin die Wohnung. Tags darauf dementierte ein Polizeisprecher: Es wurden keine Maschinenpistolen und keine IS-Flaggen gefunden; diehabe sich nicht erhärtet. Medien berichteten über den falschen Dschihad-Alarm.

An der Bezirks-FPÖ Margareten gingen diese Dementis offenbar spurlos vorüber – denn sie greift den Bericht auf, um den betreffenden Gemeindebau mit einem Flugblatt Stimmung zu machen. Der Tenor: "Wussten Sie, dass in Ihrer Nachbarschaft Terroristen wohnen?"

Es ist Freitagmittag und Karim Beib-Abdalla grinst, als er die Tür öffnet: "Hallo, ich bin’s, der angebliche Dschihadist." Er führt vorbei an der schwarzen Flagge mit arabischem Schriftzug an der Wand, am Säbel auf der Kommode, der aussieht, als stamme er aus einem Abenteuer von Sindbad, und an den Wasserpfeifen und dem Gebetsteppich am Boden der Gemeindebau-Wohnung.