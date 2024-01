Wien: Mann schickte Fotos von Handgranate an Freundin seiner Ex

Seit Tagen soll ein 34-Jähriger seine Ex-Freundin bereits bedroht haben. Am Donnerstag entschied sich die 36-Jährige schließlich dazu, ihn in der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße anzuzeigen. Der Verdächtige soll einer Freundin seiner Ex über WhatsApp Bilder einer Pistole und Handgranate geschickt und Drohtexte geschrieben haben. Das Opfer selbst erreichte er nämlich nicht.

Aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot

Gegen den Mann bestand bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Während seine Ex-Freundin auf der Polizeiinspektion Anzeige erstattete, rief der 34-Jährige das Opfer an und sagte ihr, er würde vor ihrer Wohnungstüre stehen.