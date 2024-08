Floridsdorf: Nichte soll auf Tante mit Messer eingestochen haben

Eine 28-jährige Frau soll ihre Tante in deren Wohnung in Wien-Floridsdorf mit mehreren Messerstichen- und schnitten schwer verletzt haben.

Wenig später fanden Familienmitglieder die Frau in der Gegend des Donauskanals. In Folge wurde sie in die Wohnung der Tante in Floridsdorf gebracht.

Dort soll sie schließlich ihre Tante wortlos mit einem Messer attackiert haben. Mehrere Familienmitglieder sollen eingeschritten sein, als sie auf die Tante einstach. Sie fixierten die Verdächtige laut eigenen Angaben.