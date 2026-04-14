Islamisches Zentrum in Wien: Bezirk will Schließung, Parlament lässt prüfen

Das Islamische Zentrum in der Richard-Neutra-Gasse in Floridsdorf sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt Anfang März, als es vor dem Gebäude zu einer Massenschlägerei zwischen Besuchern einer Khamenei-Gedenkveranstaltung und den Demonstranten einer Gegendemo kam. Dem Bezirk ist das „Imam Ali Zentrum“ schon seit längerer Zeit ein Dorn im Auge.

Eigentlich schon seit der Übersiedelung des in den 1990er Jahren in Mariahilf für Schiiten gegründeten Zentrums nach Floridsdorf. Im Jahr 2017 kaufte die Islamische Republik Iran die Liegenschaft im 21. Bezirk. Seitdem befindet sich das religiöse Zentrum dort. Die Bezirksvorstehung will es nun aber loswerden.

Kontrolle der Baupolizei

In der morgigen Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf soll das Islamische Zentrum deshalb noch einmal zum Thema gemacht werden. Gemeinsam mit allen Parteien soll eine Resolution eingebracht werden, heißt es aus dem Büro des Bezirksvorstehers Georg Papai (SPÖ) in einer Aussendung. „Abgesehen von der jüngsten Gewaltorgie vor dem Zentrum liegen uns Informationen vor, dass hier nicht nur extremistische Ideologien, sondern auch antisemitische und homophobe Botschaften verbreitet werden. So etwas hat in unserem Bezirk keinen Platz“, so der Bezirkschef. Aus Gesprächen mit den anderen Fraktionen des Bezirks entnehme er, dass in dieser Causa Einigkeit herrsche. „Wir wollen dieses Zentrum nicht“, so Papai im KURIER-Gespräch. Abseits der Resolution habe der Bezirksvorsteher außerdem – erneut – die Baupolizei um eine Kontrolle im Zentrum ersucht, um herauszufinden, ob es im Zentrum eine illegale Moschee gibt. 12 bisher durchgeführte Kontrollen blieben ergebnislos.