Flucht vor Polizei: Jugendliche stürzen mit gestohlenem Bike
Ein 15-jähriger Motorradlenker und sein 17-jähriger Beifahrer entzogen sich Sonntagmittag in Wien-Floridsdorf einer Polizeikontrolle. Die Flucht endete mit einem Sturz nach einer Kollision mit einem Polizeifahrzeug. Beide Jugendlichen wurden dabei leicht verletzt – das Motorrad stellte sich im Nachhinein als gestohlen heraus.
Beamte der Polizeidiensthundeeinheit Wien wurden während ihres Streifendienstes im Bereich der Prager Straße auf zwei Personen auf einem Motorrad aufmerksam – der Beifahrer trug keinen Sturzhelm. Die Polizisten forderten den Lenker mit deutlich sichtbaren und hörbaren Zeichen zur Anhaltung auf.
Jugendliche flüchteten
Der 15-Jährige kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und wollte der Polizei davonfahren. Im Bereich der Kreuzung Prager Straße und Einzingergasse versuchte der Jugendliche, einen Streifenwagen zu überholen. Dabei touchierte er das Polizeifahrzeug, woraufhin beide Personen zu Sturz kamen.
Der 15-jährige Lenker ukrainischer Staatsangehörigkeit und sein 17-jähriger Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden von der Berufsrettung Wien zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Motorrad war gestohlen
Im Zuge der Ermittlungen fielen den Beamten ein aufgebrochener Tankdeckel am Motorrad sowie fehlende schlüssige Angaben des Lenkers zu den Eigentumsverhältnissen des Fahrzeugs auf. Der Verdacht bestätigte sich: Das Motorrad war demnach vor wenigen Tagen dem Zulassungsbesitzer gestohlen worden.
Beide Jugendlichen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß mehrfach angezeigt.
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