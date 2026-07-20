Flucht vor Polizei: Jugendliche stürzen mit gestohlenem Bike

Ein 15-jähriger Motorradlenker und sein 17-jähriger Beifahrer entzogen sich Sonntagmittag in Wien-Floridsdorf einer Polizeikontrolle. Die Flucht endete mit einem Sturz nach einer Kollision mit einem Polizeifahrzeug. Beide Jugendlichen wurden dabei leicht verletzt – das Motorrad stellte sich im Nachhinein als gestohlen heraus.

Beamte der Polizeidiensthundeeinheit Wien wurden während ihres Streifendienstes im Bereich der Prager Straße auf zwei Personen auf einem Motorrad aufmerksam – der Beifahrer trug keinen Sturzhelm. Die Polizisten forderten den Lenker mit deutlich sichtbaren und hörbaren Zeichen zur Anhaltung auf. Jugendliche flüchteten Der 15-Jährige kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und wollte der Polizei davonfahren. Im Bereich der Kreuzung Prager Straße und Einzingergasse versuchte der Jugendliche, einen Streifenwagen zu überholen. Dabei touchierte er das Polizeifahrzeug, woraufhin beide Personen zu Sturz kamen.