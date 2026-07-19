Betrunkener Biker baute Unfall auf A22: Mitfahrerin schwer verletzt

Ein betrunkener Motorradfahrer ist Samstagabend auf der Donauufer Autobahn A22 gemeinsam mit seiner Begleiterin in Fahrtrichtung Südosttangente A23 unterwegs gewesen, als es zu einem Unfall kam. Im Zuge eines Spurwechsels kollidierte das Motorrad mit einem daneben fahrenden Pkw.

Das Paar kam daraufhin zu Sturz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der 49-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.