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Wien

Betrunkener Biker baute Unfall auf A22: Mitfahrerin schwer verletzt

Der Motorradfahrer baute mit 1,1 Promille einen Unfall auf der Donauufer Autobahn A22. Er musste seinen Führerschein abgeben.
19.07.2026, 13:18

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Ein betrunkener Motorradfahrer ist Samstagabend auf der Donauufer Autobahn A22 gemeinsam mit seiner Begleiterin in Fahrtrichtung Südosttangente A23 unterwegs gewesen, als es zu einem Unfall kam. Im Zuge eines Spurwechsels kollidierte das Motorrad mit einem daneben fahrenden Pkw.

Das Paar kam daraufhin zu Sturz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der 49-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

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Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von rund 1,1 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Das Unfallopfer wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien führte die Erhebungen am Unfallort durch.

Wien
Agenturen  | 

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