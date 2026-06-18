Nach Raub an Jugendlichen: Kennen Sie diesen Mann?
Am Edmund-Hawranek-Platz in Floridsdorf sind drei Jugendliche Anfang Februar zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert worden. Als sie sich weigerten, soll ein junger Mann - ersichtlich am Foto - mit seinen beiden Komplizen auf die Jugendlichen eingeschlagen haben.
Außerdem sollen die Täter eine Umhängetasche sowie eine Jacke geraubt haben. Anschließend sollen sie in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein.
Die Opfer im Alter von 16, 17 und 19 Jahren erlitten teils schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg.
Hinweise erbeten
Im Zuge der weiteren Ermittlungen gelang es Beamten des Landeskriminalamts Wien, Lichtbilder eines mutmaßlichen Täters zu sichern.
Die Landespolizeidirektion Wien ersucht nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um die Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67210 erbeten.
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