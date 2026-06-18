Nach Raub an Jugendlichen: Kennen Sie diesen Mann?

Am Edmund-Hawranek-Platz in Floridsdorf sind drei Jugendliche Anfang Februar zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert worden. Als sie sich weigerten, soll ein junger Mann - ersichtlich am Foto - mit seinen beiden Komplizen auf die Jugendlichen eingeschlagen haben.

Außerdem sollen die Täter eine Umhängetasche sowie eine Jacke geraubt haben. Anschließend sollen sie in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein.